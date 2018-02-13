У РФ не затвердили сплату внеску на фінансування ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Рада Думи не затвердила сплати внеску Росії на фінансування Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) за 2018 рік. Про це журналістам у вівторок заявив перший віце-спікер нижньої палати парламенту Іван Мельников, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Рада Думи прийняла рішення про сплату внеску за 2018 рік у бюджет міжнародних організацій. Це Міжпарламентська асамблея православ'я, Парламентська асамблея ОБСЄ, Парламентська асамблея Чорноморського економічного співробітництва, Міжпарламентський союз, Міжнародна федерація бібліотечних товариств та асоціацій і Секретаріат Парламентської конференції Балтійського моря. Як ви помітили ... немає Парламентської асамблеї Ради Європи. На цьому хотів би акцентувати вашу увагу", - сказав він.
Нагадаємо, в Парламентській асамблеї Ради Європи розповіли, що РФ недоплатила в бюджет Ради Європи 22 мільйони 300 тис. євро.