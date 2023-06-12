В рф на реке Лена столкнулись два танкера: в воду выливаются тонны бензина

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"На реке Лена в районе поселка Алексеевск произошло столкновение танкера ТР-901 и танкера ТР-900, перевозящего 832 тонны бензина. Происходит вытекание топлива в акваторию реки Лена", - сообщил собеседник росСМИ.

На месте происшествия работают следователи. Сколько бензина уже вылилось в воду - пока неизвестно.

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