В рф на реке Лена столкнулись два танкера: в воду выливаются тонны бензина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Два танкера столкнулись на реке Лене в российской Иркутской области. Как пишет ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб, повреждена емкость с почти 140 тоннами бензина в одном из судов, передает УНН.
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"На реке Лена в районе поселка Алексеевск произошло столкновение танкера ТР-901 и танкера ТР-900, перевозящего 832 тонны бензина. Происходит вытекание топлива в акваторию реки Лена", - сообщил собеседник росСМИ.
На месте происшествия работают следователи. Сколько бензина уже вылилось в воду - пока неизвестно.
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