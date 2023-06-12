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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В рф на реке Лена столкнулись два танкера: в воду выливаются тонны бензина

Киев • УНН

 • 2060929 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Два танкера столкнулись на реке Лене в российской Иркутской области. Как пишет ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб, повреждена емкость с почти 140 тоннами бензина в одном из судов, передает УНН.

В рф на реке Лена столкнулись два танкера: в воду выливаются тонны бензина

Цитата

"На реке Лена в районе поселка Алексеевск произошло столкновение танкера ТР-901 и танкера ТР-900, перевозящего 832 тонны бензина. Происходит вытекание топлива в акваторию реки Лена", - сообщил собеседник росСМИ.

На месте происшествия работают следователи. Сколько бензина уже вылилось в воду - пока неизвестно.

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