У рф на річці Лєна зіштовхнулись два танкери: у воду виливаються тонни бензину
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Два танкери зіткнулися на річці Лєні в російській Іркутській області. Як пише ТАСС з посиланням на інформацію екстрених служб, пошкоджено ємність із майже 140 тоннами бензину в одному із суден, передає УНН.
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"На річці Лєна в районі селища Олексіївськ сталося зіткнення танкера ТР-901 і танкера ТР-900, що перевозить 832 тонни бензину. Відбувається витікання палива в акваторію річки Лєна", - сказав співрозмовник росЗМІ.
На місці події працюють слідчі. Скільки бензину вже вилилось у воду - наразі невідомо.
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