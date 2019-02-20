В РФ хотят после выборов просить Президента Украины передать им двух россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена после выборов обратиться к Президенту Украины с просьбой передать двух граждан РФ, осужденных на территории Украины, отбывать наказание в России. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
"Я планирую обратиться к президенту после выборов с просьбой передать для отбытия наказания в России заключенных Одинцова и Баранова", - сказала она.
Напомним, украинская сторона в ТКГ неоднократно предлагала России забрать 25 своих граждан в обмен на украинцев.
И 13 февраля предложила различные форматы освобождения: широкий 25/25 (россиян на политзаключенных Кремля), и 19/72, предложили несколько других форматов. А если "РФ не готова забрать всех своих", украинская сторона предложила несколько узких форматов: начать с освобождения тех, кто нуждается в медлечении.