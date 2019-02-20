У РФ хочуть після виборів просити Президента України передати їм двох росіян

"Я планую звернутися до президента після виборів з проханням передати для відбування покарання в Росії ув'язнених Одинцова і Баранова", - сказала вона.

Нагадаємо, українська сторона в ТКГ неодноразово пропонувала Росії забрати 25 своїх громадян в обмін на українців.

І 13 лютого запропонувала різні формати звільнення: широкий 25/25 (росіян на політв'язнів Кремля), і 19/72, запропонували кілька інших форматів. А якщо "РФ не готова забрати всіх своїх", українська сторона запропонувала кілька вузьких форматів: почати зі звільнення тих, хто потребує лікування.