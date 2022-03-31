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В рф обманывают своих контрактников, чтобы удержать на войне в Украине: СБУ перехватили еще один разговор

Киев • УНН

 • 132101 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Россияне дурят своих контрактников, чтобы удержать на войне в Украине. Об этом говорится в очередном разговоре, которую перехватили сотрудники СБУ, передает УНН.

В рф обманывают своих контрактников, чтобы удержать на войне в Украине: СБУ перехватили еще один разговор

Детали

В россии автоматически продлевают военным контракты, которые закончились еще до начала боевых действий. И когда солдаты протестуют и хотят отказаться воевать - угрожают арестом за дезертирство.

"Вы вернетесь домой либо грузом 200, либо грузом 300, либо от семи до двенадцати (прим: лет тюрьмы)", - цитирует своего командира российский контрактник.

Он признает, что оккупанты готовы бунтовать, самовольно покидая службу: "Как приедем в Беларусь, просто тупо сам билет на поезд куплю, сам домой уеду".

Еще в начале февраля он успел подписать рапорт на увольнение. И все же его отправили "на учебу", пообещав завершить их к 20 числу.

Зато уже конец марта, а вояка на войне. Поэтому обращается к жене: "Позвони в комендатуру московскую, уточни: контракт продлевается в случае войны, а это не война, это спецоперация".

И пока россияне ищут способ, как не воевать в Украине, даем им подсказку: можете сдаться в плен, отметили в СБУ.

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