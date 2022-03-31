У рф дурять своїх контрактників, щоб втримати на війні в Україні: СБУ перехопили ще одну розмову
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Росіяни дурять своїх контрактників, щоб втримати на війні в Україні. Про це йдеться у черговій розмові, яку перехопили співробітники СБУ, передає УНН.
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У росії автоматично продовжують військовим контракти, які закінчилися ще до початку бойових дій. І коли солдати протестують та хочуть відмовитися воювати – погрожують арештом за дезертирство.
"Вы домой вернётесь либо грузом 200, либо грузом 300, либо от семи до двенадцати (прим: років в'язниці)», – цитує свого командира російський контрактник.
Він визнає, що окупанти готові бунтувати, самовільно покидаючи службу: "Как приедем в Беларусь, просто тупо сам билет на поезд куплю, сам домой уеду".
Ще на початку лютого він встиг підписати рапорт на звільнення. І все ж його відправили "на навчання", пообіцявши завершити їх до 20 числа.
Натомість вже кінець березня, а вояка на війні. Тож звертається до дружини: "Позвони в комендатуру московскую, уточни: контракт продлевается в случае войны, а это не война, это спецоперация".
Та поки росіяни шукають спосіб, як не воювати в Україні – даємо їм підказку: можете здатися у полон, зазначили у СБУ.