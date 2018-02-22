В РФ к Грибу пустили консула, разрешили говорить на украинском - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Сегодня состоялась встреча украинского консула с незаконно удерживаемым в России гражданином Украины Павлом Грибом. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает УНН.
"Сегодня состоялась встреча украинского консула с незаконно удерживаемым в РФ Павлом Грибом. Впервые, благодаря консулам, встреча состоялась на украинском языке", - отметила М.Беца.
Она сообщила также, что Гриб до сих пор не получает необходимого лечения.
"Требуем доступа украинских врачей к политзаключенному. В очередной раз требуем от РФ освободить Павла", - подчеркнула пресс-секретарь.
Напомним, ранее в МИД сообщили, что ухудшение состояния здоровья Павла Гриба в заведении удержания и неоказание медицинской помощи расценивается как форма давления на него для получения необходимых следствию показаний, и призвали международных партнеров усилить давление на Россию.
Отметим, 7 сентября стало известно, что пропавший в Беларуси украинец П.Гриб содержится в краснодарском СИЗО.
МИД Украины 8 сентября выступило с заявлением о том, что требует от российской стороны обеспечить доступ консулов к Павлу Грибу.