У РФ до Гриба пустили консула, дозволили говорити українською - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Сьогодні відбулась зустріч українського консула з незаконно утримуваним в Росії громадянином України Павлом Грибом. Про це у Twitter повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца, передає УНН.
“Сьогодні відбулась зустріч українського консула з незаконно утримуваним в РФ Павлом Грибом. Вперше, завдяки консулам, зустріч відбулась українською мовою”, — зазначила М.Беца.
Вона повідомила також, що Гриб досі не отримує належного лікування.
“Вимагаємо доступ українських лікарів до політв’язня. Вчергове вимагаємо від РФ звільнити Павла”, — підкреслила речниця.
Нагадаємо, раніше в МЗС повідомили, що погіршення стану здоров’я Павла Гриба в закладі тримання та ненадання медичної допомоги розцінюється як форма тиску на нього задля одержання необхідних слідству свідчень, та закликали міжнародних партнерів посилити тиск на Росію.
Зазначимо, 7 вересня стало відомо, що зниклий в Білорусі українець П.Гриб утримується в краснодарському СІЗО.
МЗС України 8 вересня виступило із заявою про те, що вимагає від російської сторони забезпечити доступ консулів до Павла Гриба.