У РФ до Гриба пустили консула, дозволили говорити українською - МЗС

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Сьогодні відбулась зустріч українського консула з незаконно утримуваним в Росії громадянином України Павлом Грибом. Про це у Twitter повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца, передає УНН.

“Сьогодні відбулась зустріч українського консула з незаконно утримуваним в РФ Павлом Грибом. Вперше, завдяки консулам, зустріч відбулась українською мовою”, — зазначила М.Беца.

Вона повідомила також, що Гриб досі не отримує належного лікування.

“Вимагаємо доступ українських лікарів до політв’язня. Вчергове вимагаємо від РФ звільнити Павла”, — підкреслила речниця.

Нагадаємо, раніше в МЗС повідомили, що погіршення стану здоров’я Павла Гриба в закладі тримання та ненадання медичної допомоги розцінюється як форма тиску на нього задля одержання необхідних слідству свідчень, та закликали міжнародних партнерів посилити тиск на Росію.

Зазначимо, 7 вересня стало відомо, що зниклий в Білорусі українець П.Гриб утримується в краснодарському СІЗО.

МЗС України 8 вересня виступило із заявою про те, що вимагає від російської сторони забезпечити доступ консулів до Павла Гриба.

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