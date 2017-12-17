В РФ дали официальное название моста в Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Голосование за название транспортной переправы между российской Кубанью и оккупированным полуостровом Крым завершилось победой варианта "Крымский мост", передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что на втором месте оказалась название "Керченский мост", а на третьем - "Мост воссоединения".
Голосование проводилось с 16 ноября на специальном сайте, было вынесено пять наиболее популярных вариантов Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост воссоединения.
Напомним, 14 ноября 2017 Третий комитет 72-й сессии ГА ООН одобрил проект резолюции "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)".
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