У РФ дали офіційну назву мосту до Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Голосування за назву транспортної переправи між російським Кубанню і окупованим півостровом Крим завершилося перемогою варіанту "Кримський міст", передає УНН з посиланням на РІА Новості.
Відзначається, що на другому місці виявилася назва "Керченський міст", а на третьому - "Міст возз'єднання".
Голосування проводилося з 16 листопада на спеціальному сайті, було винесено п'ять найбільш популярних варіантів: Кримський, Керченський, Тузлинський, Міст Дружби або Міст возз'єднання.
Нагадаємо, 14 листопада 2017 року Третій комітет 72-ї сесії ГА ООН схвалив проект резолюції “Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)”.
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