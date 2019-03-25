В РФ мужчина размахивал в кафе бензопилой

На видео видно, как человек размахивает включенной бензопилой в то время, как к нему подбегают другие посетители и пытаются его успокоить.

Как отмечается в описании к видеозаписи, инцидент произошел в кафе "У Ариф" в городе Находка. Никто из посетителей кафе, по предварительной информации, не пострадал.

Напомним, в Харьковской области задержан гражданин РФ, который находился в международном розыске за убийство 5 человек.