В РФ мужчина размахивал в кафе бензопилой
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В городе Находка, Приморского края в Российской Федерации, человек размахивал в кафе включенной бензопилой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на YouTube канал "Новости Находки"
На видео видно, как человек размахивает включенной бензопилой в то время, как к нему подбегают другие посетители и пытаются его успокоить.
Как отмечается в описании к видеозаписи, инцидент произошел в кафе "У Ариф" в городе Находка. Никто из посетителей кафе, по предварительной информации, не пострадал.
Напомним, в Харьковской области задержан гражданин РФ, который находился в международном розыске за убийство 5 человек.