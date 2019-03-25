У РФ чоловік розмахував в кафе бензопилою
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У місті Находка, Приморського краю у Російській Федерації, чоловік розмахував в кафе ввімкненою бензопилою. Про це УНН повідомляє з посиланням на YouTube канал "Новости Находки"
На відео видно, як чоловік розмахує ввімкненою бензопилою у той час, як до нього підбігають інші відвідувачі і намагаються його заспокоїти.
Як зазначається в описі до відеозапису, інцидент стався в кафе "У Арифа" у місті Находка. Ніхто з відвідувачів кафе, за попередньою інформацією, не постраждав.
Нагадаємо, на Харківщині затримано громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку за вбивство 5 людей.