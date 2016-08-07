В РФ аварийно сел Boeing-737, у которого отказал двигатель

Сообщается, что самолет совершил девять кругов над аэропортом, прежде чем смог совершить аварийную посадку.

На борту самолета находятся 179 человек. По словам очевидцев, во время набора высоты были слышны хлопки, а из одного из двигателей вырывались вспышки огня. Сообщается, что на месте дежурят отряды спасателей и медиков.

Ранее сообщалось, что в Пулково ожидают посадки Boeing-737, у которого отказал двигатель.