У РФ аварійно сів Boeing-737, у якого відмовив двигун
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Літак компанії Uzbekistan Airwaves Boeing-737, у якого відмовив двигун, приземлився в аеропорту Пулково, передає УНН із посиланням на “Росбалт”.
Повідомляється, що літак зробив дев'ять кіл над аеропортом, перш ніж зміг здійснити аварійну посадку.
На борту літака знаходяться 179 осіб. За словами очевидців, під час набору висоти були чутні хлопки, а з одного з двигунів виривалися спалахи вогню. Повідомляється, що на місці чергують загони рятувальників і медиків.
Раніше повідомлялося, що в Пулково очікують посадки Boeing-737, у якого відмовив двигун.