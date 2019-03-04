В результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб военный
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В течение суток боевики шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил с применением танков, артиллерийских систем и минометов. Вследствие обстрелов один украинский защитник погиб, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В течение суток противник шесть раз обстрелял позиции подразделений Объединенных сил с применением танков, артиллерийских систем и минометов. В общем вооружение, запрещенное минского договоренностям, оккупанты применили 8 раз, потратив 99 снарядов и мин калибров 125, 122, 120 и 82 мм. При этом огонь из танков с начала года враг применил впервые", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, в результате обстрелов один украинский защитник погиб.
"Наши подразделения дали достойный ответ противнику. Его потери уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников", - говорится в сообщении.
Напомним, 3 марта боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня.