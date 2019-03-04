У результаті обстрілів бойовиків на Донбасі загинув військовий

"Протягом доби противник шість разів обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із застосуванням танків, артилерійських систем та мінометів. Загалом озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, окупанти застосували 8 разів, витративши 99 снарядів і мін калібрів 125, 122, 120 та 82 мм. При цьому вогонь з танків від початку року ворог застосував вперше", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-центру, внаслідок обстрілів один український захисник загинув.

"Наші підрозділи дали гідну відповідь ворогу. Його втрати уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 березня бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню.