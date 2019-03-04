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ООС: бойовики здійснили 9 обстрілів позицій українських військових

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КИЇВ. 4 березня. УНН. 3 березня бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) 2 рази обстріляли: “з мінометів калібрів 120 та 82 мм — у районі населеного пункту Водяне; з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів — поблизу села Гнутове. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ противник здійснив сім обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил: з мінометів калібру 120 мм — поблизу населених пунктів Новозванівка, Новоолександрівка та Хутір Вільний; з мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів — біля селища Новолуганське; з мінометів 120-го та 82-го калібру, озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів — поблизу міста Попасна; з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів — у районі населеного пункту Лобачеве; з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї — у районі села Кримське”.

В результаті обстрілів один військовослужбовець був поранений.

“За даними розвідки, двох окупантів було знищено, одного поранено. Також вчора збито один БПЛА противника типу „Орлан-10“. Від початку поточної доби противник двічі обстріляв з мінометів калібру 120 мм позиції підрозділів Об’єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ в районі населених пунктів Лебединське та Водяне. Втрат серед наших захисників немає”, — додали у прес-центрі ООС.

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