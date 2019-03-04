ООС: боевики совершили 9 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) 2 раза обстреляли: “из минометов калибров 120 и 82 мм — в районе населенного пункта Водяное; из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов — вблизи села Гнутово. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ противник совершил семь обстрелов позиций подразделений Объединенных сил: из минометов калибра 120 мм — вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новоалександровка и Хутор Вольный; из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов — около поселка Новолуганское; из минометов 120-го и 82-го калибра, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов — вблизи города Попасная; из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Лобачево; с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия — в районе села Крымское”.

В результате обстрелов один военнослужащий был ранен.

“По данным разведки, два оккупанта были уничтожены, один ранен. Также вчера сбит один БПЛА противника типа „Орлан-10“. С начала текущих суток противник дважды обстрелял из минометов калибра 120 мм позиции подразделений Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ в районе населенных пунктов Лебединское и Водяное. Потерь среди наших защитников нет”, — добавили в пресс-центре ООС.