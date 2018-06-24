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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 23602 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 103607 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 111566 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 126024 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 143337 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147057 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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В результате межэтнических столкновений в Эфиопии погибли десятки человек

В результате межэтнических столкновений в Эфиопии погибли десятки человек

Киев  •  УНН

 • 5130 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Представитель полиции Области народностей Южной Эфиопии сегодня сообщил, что с апреля этого года 27 человек погибли в результате межэтнических столкновений в данной области, свыше 600 тыс человек стали вынужденными переселенцами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Начальник полиции Области народностей Южной Эфиопии рассказал, что полицейские сейчас задерживают подозреваемых участников столкновений, а также призывают общественность раскрывать сведения об участниках подрывной деятельности.

С апреля этого года в Области народностей Южной Эфиопии постоянно происходят межэтнические столкновения из-за вопросов земельной собственности и распределения ресурсов.

Как сообщал УНН, число жертв состоявшегося в субботу покушения на премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда возросло до двух человек.

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