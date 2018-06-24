В результате межэтнических столкновений в Эфиопии погибли десятки человек

Начальник полиции Области народностей Южной Эфиопии рассказал, что полицейские сейчас задерживают подозреваемых участников столкновений, а также призывают общественность раскрывать сведения об участниках подрывной деятельности.

С апреля этого года в Области народностей Южной Эфиопии постоянно происходят межэтнические столкновения из-за вопросов земельной собственности и распределения ресурсов.



Как сообщал УНН, число жертв состоявшегося в субботу покушения на премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда возросло до двух человек.