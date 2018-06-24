У результаті міжетнічних зіткнень в Ефіопії загинули десятки людей

Начальник поліції Області народностей Південної Ефіопії розповів, що поліцейські зараз затримують підозрюваних учасників зіткнень, а також закликають громадськість розкривати відомості про учасників підривної діяльності.

З квітня цього року в Області народностей Південної Ефіопії постійно відбуваються міжетнічні зіткнення через питання земельної власності і розподілу ресурсів.



Як повідомляв УНН, кількість жертв замаху, який відбувся в суботу, на прем'єр-міністра Ефіопії Абія Ахмеда зросла до двох осіб.