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У результаті міжетнічних зіткнень в Ефіопії загинули десятки людей

У результаті міжетнічних зіткнень в Ефіопії загинули десятки людей

Київ • УНН

 • 5131 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Представник поліції Області народностей Південної Ефіопії сьогодні повідомив, що з квітня цього року 27 осіб загинули в результаті міжетнічних зіткнень в даній області, понад 600 тис осіб стали вимушеними переселенцями. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Начальник поліції Області народностей Південної Ефіопії розповів, що поліцейські зараз затримують підозрюваних учасників зіткнень, а також закликають громадськість розкривати відомості про учасників підривної діяльності.

З квітня цього року в Області народностей Південної Ефіопії постійно відбуваються міжетнічні зіткнення через питання земельної власності і розподілу ресурсів.

Як повідомляв УНН, кількість жертв замаху, який відбувся в суботу, на прем'єр-міністра Ефіопії Абія Ахмеда зросла до двох осіб.

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