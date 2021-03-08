В результате ДТП в РФ погибли по меньшей мере 7 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Столкновение легкового и грузового автомобилей на трассе в Самарской области привело к гибели семи человек, сообщил федеральному агентству ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах, пишет УНН со ссылкой также на Mash.
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“По предварительным данным, при столкновении грузовика и легкового автомобиля погибли семь человек”, — сказал собеседник агентства.
По словам источника, виновником ДТП является водитель легкового автомобиля, выехавшего на встречную полосу. Он погиб.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону, сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП, которое произошло в 05:50 утра на трассе Волжский — Курумоч.
Детали
Все семь погибших в ДТП находились в легковом автомобиле, сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону. “Все погибшие находились в автомобиле Volkswagen Tiguan, который, по предварительной версии, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. Погибли две девушки и пятеро молодых людей. На месте ДТП организовано реверсивное движение — по одной полосе”, — сообщили в МВД. По данным источника ТАСС, возраст погибших — от 17 до 24 лет.
В пресс-службе МЧС РФ отметили, что столкнулись грузовик Isuzu и легковой Volkswagen, водитель фуры не пострадал. В ликвидации последствий ДТП участвуют 42 человека и 16 единиц техники, сотрудники МЧС проводили деблокировку пострадавших.
В пресс-службе прокуратуры Самарской области, которая организовала проверку после ДТП, подтвердили данные о семи погибших. На место происшествия для координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов выехал заместитель прокурора области Алексей Павлов. “Установлено, что примерно в 06:00 8 марта произошло столкновение грузового автомобиля Isuzu и легкового автомобиля Volkswagen на 8-м км автодороги Самара — Тольятти в районе населенного пункта Курумоч. В результате ДТП погибли семь человек”, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.