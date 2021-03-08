У результаті ДТП у РФ загинули щонайменше 7 осіб

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“За попередніми даними, під час зіткнення вантажівки та легкового автомобіля загинули семеро людей”, — сказав співрозмовник агентства.

За словами джерела, винуватцем ДТП є водій легкового автомобіля, який виїхав на зустрічну смугу. Він загинув.

Як уточнили в пресслужбі ГУ МВС по регіону, співробітники Державтоінспекції працюють на місці ДТП, яке сталося о 05:50 ранку на трасі Волзький — Курумоч.

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Всі сім загиблих в ДТП знаходилися в легковому автомобілі, повідомили ТАСС в ГУ МВС по регіону. “Всі загиблі перебували в автомобілі Volkswagen Tiguan, який, за попередньою версією, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з вантажівкою. Загинули дві дівчини і п’ятеро молодих людей. На місці ДТП організовано реверсивний рух — по одній смузі”, — повідомили в МВС. За даними джерела ТАСС, вік загиблих — від 17 до 24 років.

У пресслужбі МНС РФ зазначили, що зіткнулися вантажівка Isuzu і легковий Volkswagen, водій фури не постраждав. У ліквідації наслідків ДТП беруть участь 42 людини і 16 одиниць техніки, співробітники МНС проводили деблокування потерпілих.

У пресслужбі прокуратури Самарської області, яка організувала перевірку після ДТП, підтвердили дані про сім загиблих. На місце події для координації діяльності правоохоронних та контролюючих органів виїхав заступник прокурора області Олексій Павлов. “Встановлено, що приблизно о 06:00 8 березня сталося зіткнення вантажного автомобіля Isuzu і легкового автомобіля Volkswagen на 8-му км автодороги Самара — Тольятті в районі населеного пункту Курумоч. В результаті ДТП загинули семеро людей”, — повідомили в прес-службі прокуратури.