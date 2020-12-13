В результате ДТП в Донецкой области есть погибший

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 73437 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 96693 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115505 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150604 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198842 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 194938 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 282319 просмотра

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Донецкой области в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

“12 декабря в 6:44 на телефон Службы спасения „101“ поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Т0525 на выезде из села Константиновка Марьинского района”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что на место происшествия выехали спасатели 7-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления.

“По прибытию, бойцы ГСЧС с помощью гидравлического инструмента вырезали передние двери легкового автомобиля и изъяли тело погибшего водителя, передали его работникам Национальной полиции”, — отмечается в сообщении.

Так, от Главного управления привлекалось 7 человека личного состава и 2 единицы техники.

Напомним, в Киевской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погиб водитель, а за жизнь пассажира-подростка борются врачи.

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