В результате ДТП в Донецкой области есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Донецкой области в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“12 декабря в 6:44 на телефон Службы спасения „101“ поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Т0525 на выезде из села Константиновка Марьинского района”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что на место происшествия выехали спасатели 7-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления.
“По прибытию, бойцы ГСЧС с помощью гидравлического инструмента вырезали передние двери легкового автомобиля и изъяли тело погибшего водителя, передали его работникам Национальной полиции”, — отмечается в сообщении.
Так, от Главного управления привлекалось 7 человека личного состава и 2 единицы техники.
Напомним, в Киевской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погиб водитель, а за жизнь пассажира-подростка борются врачи.