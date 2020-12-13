У результаті ДТП у Донецькій області є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. В Донецькій області в результаті ДТП загинув водій легкового автомобіля. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“12 грудня о 06:44 на телефон Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталась на автодорозі Т0525 на виїзді з села Костянтинівка Мар´їнського району”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на місце події негайно виїхали рятувальники 7-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.
“По прибуттю, бійці ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту вирізали передні двері легкового автомобіля та вилучили тіло загиблого водія, передали його працівникам Національної поліції”, — зазначається в повідомленні.
Так, від Головного управління залучалось 7 чоловіки особового складу та 2 одиниця техніки.
Нагадаємо, у Київській області внаслідок ДТП за участі двох легкових автомобілів загинув водій, а за життя пасажира-підлітка боряться лікарі.