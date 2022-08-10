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При взрыве реактора на Запорожской АЭС могут пострадать три страны-члена НАТО – источник

При взрыве реактора на Запорожской АЭС могут пострадать три страны-члена НАТО – источник

Киев • УНН

 • 1144117 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Отчасти переключить Запорожскую АЭС на Крым возможно, но для полного отсоединения станции от украинской электросети требуется не один год и миллиарды евро. Что касается ядерного шантажа, то в случае взрыва реактора на Запорожской АЭС могут пострадать три страны-члена НАТО. Об этом журналисту УНН сообщает источник, осведомленный о ситуации.

Детали

«Переключить Запорожскую АЭС на Крым – это не очень длительный процесс. Туда необходимо небольшое количество энергии, достаточно будет половины мощности одного блока, а их там шесть. О том, могут ли они полностью переключить станцию ​​и забрать у Украины электроэнергию – это невозможно. Разве придется строить дополнительные линии, а это миллиарды евро и годы. Мне вообще сложно сказать, как в условиях войны это можно сделать. Отключить полностью станцию ​​тоже невозможно, ведь она сама себя питает. Там находятся и охладители реактора и бассейны охладителей, где размещено отработанное ядерное топливо. Так как когда истекает срок эксплуатации топлива, его извлекают из реактора и помещают в бассейн с холодной водой, так как его температура очень высока и несколько лет нужно выдерживать в холодной воде. Оно охлаждается до нормальной температуры и уже тогда его достают. То есть и реактор, и бассейны, наполненные ядерным топливом, несут угрозу. Кроме того, на станции находится хранилище отработанного ядерного топлива. Это то, которое извлекают охлажденное из бассейнов и помещают в специальные бетонные конструкции. Отходы там могут находиться десятки лет, пока их не утилизируют. То есть станция, производя электроэнергию, сама себя и охлаждает. Отключить ее полностью – это суицидальная история», – рассказывает источник.

Добавим

Но на первом и втором энергоблоках Запорожской АЭС сейчас находится военная техника. И не только на самой площадке, но и в обоих реакторных залах, то есть в непосредственной близости от ядерного реактора. По словам источника УНН, это несколько десятков грузовиков, танков, БМП, со всеми боекомплектами и дизелем. Если возникнет пожар, то для сравнения – на ЧАЭС был реактор той же мощности. Однако на Запорожской атомной станции их шесть. Однако последствия будут зависеть от степени повреждения. Если просто возникнет пожар, который не тронет реактор, то катастрофа не произойдет. Однако если повредится охлаждающая система реактора, то в результате поднимется температура топлива и реактор может расплавиться. В этом случае он расплавится и произойдет выброс радиоактивного материала в атмосферу.

На сегодняшний день, по словам собеседника, станция полностью контролируется сотрудниками “Энергоатома”, она работает на минимальной мощности, а внештатных ситуаций и выбросов радиоактивных веществ не происходило. Распоряжение персонал получает из Киева. Однако на ЗАЭС постоянно находятся представители компании “росатом”, которые контролируют все распоряжения украинской стороны. На данный момент, распоряжения от “Энергоатома” не блокируются и в технологический процесс оккупанты не вмешиваются. Но персонал находится в бесчеловечных условиях, оказывается психологическое давление и существует запрет на использование мобильных телефонов. Кроме того, 100 сотрудников “Энергоатома” прошли через застенки, еще около 10 человек пропали без вести. Также один человек ранен и находится в больнице Запорожья. Известно об одном погибшем, который после допроса скончался в больнице.

Цитата

«По моему личному мнению, своими провокациями они просто принуждают Украину к миру. У них ведь проблемы на фронте, проблемы с комплектацией, с экономикой. Им крайне необходимо сейчас усадить нашего Президента за стол переговоров и закрепить за собой ту территорию, которую они уже захватили. Их цель – психологическая атака. Ведь то, что на АЭС находится техника со взрывчаткой – это конечно риски. Но я не думаю, что они самоубийцы и будут взрывать реактор. Они просто давят на нас и на все международное сообщество, чтобы наши союзники заставляли Украину под риском ядерной катастрофы, угрожающей как минимум трем странам НАТО, подписать мир. Конечно, все будет зависеть от силы и направления ветра. Но поднявшееся радиоактивное облако может пойти через Румынию и Болгарию на Турцию. Но так же она может пойти и на Крым, и на Кубань», – отмечает источник.

Напомним

российская федерация начала процесс подключения Запорожской АЭС к российской энергосистеме и отключения ее от украинской.

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