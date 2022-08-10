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У разі вибуху реактора на Запорізькій АЕС можуть постраждати три країни-члени НАТО – джерело

У разі вибуху реактора на Запорізькій АЕС можуть постраждати три країни-члени НАТО – джерело

Київ • УНН

 • 1144123 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Частково переключити Запорізьку АЕС на Крим можливо, але для повного від’єднання станції від української електромережі потрібен не один рік та мільярди євро. Що ж стосується ядерного шантажу, то у разі вибуху реактора на Запорізькій АЕС можуть постраждати три країни-члени НАТО. Про це журналісту УНН повідомляє джерело, обізнане з ситуацією.

Деталі

«Переключити Запорізьку АЕС на Крим – це не дуже довготривалий процес. Туди необхідна невелика кількість енергії, достатньо буде половини потужності одного блоку, а їх там шість. Про те, чи можуть вони повністю переключити станцію, і забрати в України електроенергію – це неможливо. Хіба доведеться будувати додаткові лінії, а це мільярди євро і роки часу. Мені взагалі важко сказати, як в умовах війни це можна зробити. Відключити повністю станцію також неможливо, адже вона сама себе живить. Там знаходяться і охолоджувачі реактора, і басейни охолоджувачів, де розміщене відпрацьоване ядерне паливо. Бо коли закінчується термін експлуатації палива, його дістають з реактора і поміщають в басейн з холодною водою, так як його температура дуже висока і декілька років треба витримувати в холодній воді. Воно охолоджується до нормальної температури і вже тоді його дістають. Тобто і реактор, і басейни, наповнені ядерним паливом, несуть загрозу. Крім того, на станції знаходиться сховище відпрацьованого ядерного палива. Це те, яке дістають охолоджене з басейнів і поміщають в спеціальні бетонні конструкції. Відходи там можуть знаходитися десятки років, поки їх не утилізують. Тобто станція, виробляючи електроенергію, сама себе і охолоджує. Відключити її повністю – це суїцидальна історія», – розповідає джерело.

Додамо

Але на першому і другому енергоблоках Запорізької АЕС нині знаходиться військова техніка. І не лише на самому майданчику, а й в обох реакторних залах, тобто у безпосередній близькості до ядерного реактора. За словами джерела УНН, це декілька десятків вантажівок, танків, БМП, з усіма боєкомплектами і дизелем. Якщо виникне пожежа, то для порівняння – на ЧАЕС був реактор тієї ж потужності. Проте на Запорізькій атомній станції їх шість. Та наслідки залежатимуть від ступеня пошкодження. Якщо просто виникне пожежа, яка не зачепить реактор, то катастрофа не станеться. Проте, якщо пошкодиться охолоджувальна система реактора, то в результаті підніметься температура палива і реактор може розплавитися. В цьому випадку він вибухне і відбудеться викид радіоактивного матеріалу в атмосферу.

На сьогодні, зі слів співрозмовника, станція повністю контролюється співробітниками “Енергоатома”, вона працює на мінімальній потужності, а позаштатних ситуацій та викидів радіоактивних речовин не відбувалося. Розпорядження персонал отримує з Києва. Проте, на ЗАЕС постійно перебувають представники компанії “росатом”, які контролюють всі розпорядження української сторони. На даний момент, розпорядження від “Енергоатома” не блокуються і в технологічний процес окупанти не втручаються. Але персонал знаходиться в нелюдських умовах, чиниться психологічний тиск та існує заборона на користування мобільними телефонами. Крім того, 100 співробітників “Енергоатому” пройшли через катівні, ще близько 10 чоловік зникли безвісти. Також одна людина поранена і наразі знаходится в лікарні Запоріжжя. Відомо про одного загиблого, який після допиту помер у лікарні.

Цитата

«На мою особисту думку, своїми провокаціями вони просто примушують Україну до миру. Адже у них проблеми на фронті, проблеми з комплектацією, з економікою. Їм вкрай необхідно зараз посадити нашого Президента за стіл переговорів і закріпити за собою ту територію, що вони вже захопили. Тож їхня мета – психологічна атака. Адже те, що на АЕС знаходиться техніка з вибухівкою – це звісно ризики. Та я не думаю, що вони самовбивці і будуть підривати реактор. Вони просто тиснуть на нас і на все міжнародне співтовариство, щоб наші союзники примушували Україну під ризиком ядерної катастрофи, що загрожує як мінімум трьом країнам НАТО, підписати мир. Звісно, все залежатиме від сили та напрямку вітру. Але радіоактивна хмара, яка підніметься, може піти через Румунію і Болгарію на Туреччину. Але так само вона може піти і на Крим, і на Кубань», – зазначає джерело.

Нагадаємо

російська федерація розпочала процес підключення Запорізької АЕС до російської енергосистеми та відключення її від української.

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