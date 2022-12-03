В случае длительного отключения света плановые операции и госпитализации приостановят – Минздрав

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. В случае длительного отключения света в Украине приостановят плановые госпитализации и операции в больницах для того, чтобы не перегружать заведения. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич в эфире телемарафона, передает УНН.

Цитата

«С нашей стороны даны рекомендации, если будет длительное отключение света, то плановые госпитализации и плановые операции будут приостановлены для того, чтобы не перегружать заведения. Будут приниматься только ургентные действия, операции», – рассказала Карчевич.

По ее словам, так же будет законсервирована часть временно неиспользуемых помещений.

«Это мы говорим о крайних случаях, крайней ситуации», - добавила Карчева.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения с Всемирным банком отрабатывает вопросы возможной поставки в медицинские учреждения Украины дополнительно 1100 генераторов, в дополнение к уже поставленным 570-м с начала войны.

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