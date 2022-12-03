У разі тривалого відключення світла планові операції та госпіталізації призупинять – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У випадку тривалого відключення світла в Україні призупинять планові госпіталізації та операції у лікарнях для того, щоб не перевантажувати заклади. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич в ефірі телемарафону, передає УНН.
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«З нашої сторони надано рекомендації, якщо буде тривале відключення світла, то планові госпіталізації та планові операції будуть призупинені для того, щоб не перевантажувати заклади. Будуть прийматися тільки ургентні дії, операції», - розповіла Карчевич.
За її словами, так само буде законсервовано частину приміщень, які тимчасово не використовуються.
«Це ми говоримо про крайні випадки, крайню ситуацію», - додала Карчеви.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я зі Світовим банком відпрацьовує питання можливого постачання в медичні заклади України додатково 1100 генераторів, на додачу до уже поставлених 570-и від початку війни.