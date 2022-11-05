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Лікарні додатково забезпечать генераторами: у МОЗ повідомили про ситуацію

Лікарні додатково забезпечать генераторами: у МОЗ повідомили про ситуацію

Київ • УНН

 • 262548 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров'я зі Світовим банком відпрацьовує питання можливого постачання в медичні заклади України додатково 1100 генераторів, на додачу до уже поставлених 570-и від початку війни. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, пише УНН.

Деталі

Міністр вказав, що другий етап медичної реформи, який розпочався 1 квітня 2020 року, передбачав забезпечення медзакладів генераторами "в обов’язковому порядку перед заключенням договору з НСЗУ". І це сталося.

Однак, війна виявила проблему недостатньої потужності генераторів, оскільки частина з них могла забезпечувати роботу лише окремих відділень, а не всієї лікарні.

Цитата

«За період війни виключно МОЗ доставлено до закладів охорони здоров’я вже 400 потужних дизельгенераторів, плюс ВООЗ надала ще 170, і зараз ми відпрацьовуємо зі Світовим банком додаткову поставку 1100 генераторів», - сказав Ляшко.

За його словами, деякі генератори будуть для лікарень, які не мають стаціонарної медичної допомоги, у тому числі й для закладів первинної ланки, інша частина дозволить наростити потужності, щоб медичні заклади могли повноцінно функціонувати без централізованого електропостачання тривалий час.

Доповнення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна від донорів отримала 700 генераторів. Ще 900 буде доставлено від них найближчим часом.

Українські Національні Новини

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