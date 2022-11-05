Больницы дополнительно обеспечат генераторами: в Минздраве сообщили о ситуации

Детали

Министр указал, что второй этап медицинской реформы, начавшийся 1 апреля 2020 года, предусматривал обеспечение медучреждений генераторами "в обязательном порядке перед заключением договора с НСЗУ". И это случилось.

Однако, война выявила проблему недостаточной мощности генераторов, поскольку часть из них могла обеспечивать работу только отдельных отделений, а не всей больницы.

Цитата

«За период войны исключительно Минздрав доставил в учреждения здравоохранения уже 400 мощных дизельгенераторов, плюс ВОЗ предоставила еще 170, и сейчас мы отрабатываем со Всемирным банком дополнительную поставку 1100 генераторов», - сказал Ляшко.

По его словам, некоторые генераторы будут для больниц, не имеющих стационарной медицинской помощи, в том числе и для учреждений первичного звена, другая часть позволит нарастить мощности, чтобы медицинские учреждения могли полноценно функционировать без централизованного электроснабжения длительное время.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина от доноров получила 700 генераторов. Еще 900 будут доставлены от них в ближайшее время.