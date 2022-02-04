В случае эскалации вокруг Украины санкции ЕС против России коснутся сфер высоких технологий – глава Еврокомиссии

Цитата

"Речь идет о высокотехнологичных комплектующих, которые Россия сама просто заменить не сможет, в сфере искусственного интеллекта и вооружений, квантовых компьютеров, лазеров и космических полетов", - заявила глава ЕК.

Детали

По словам политика, Россия должна модернизировать свою экономику. Этого не удастся сделать без технологий, в которых Евросоюз занимает ведущую позицию в мире, считает она.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия разработала масштабный и комплексный пакет финансовых и экономических санкций, в который входят меры, касаемые ограничения доступа к иностранному капиталу, а также экспортного контроля технологических товаров.

Добавим

Как стало известно, Европейская комиссия разрабатывает пакет санкций против РФ в случае нападения на Украину. Но возникает вопрос, как определить "атаку" - достаточно ли кибер- и гибридных атак для запуска.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ни один из вариантов реагирования на возможное вторжение России в Украину не исключают, в частности отделения РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и санкции против газопровода "Северный поток - 2".

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Однако, ожидала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.