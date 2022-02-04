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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У разі ескалації навколо України санкції ЄС проти Росії торкнуться сфер високих технологій – голова Єврокомісії

У разі ескалації навколо України санкції ЄС проти Росії торкнуться сфер високих технологій – голова Єврокомісії

Київ • УНН

 • 12362 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. У разі ескалації навколо України санкції Євросоюзу проти Росії буде спрямовано проти сфери високих технологій. Про це в інтерв'ю газеті Handelsblatt заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає УНН.

Цитата

"Ідеться про високотехнологічні складові, які Росія сама просто замінити не зможе у сфері штучного інтелекту та озброєнь, квантових комп'ютерів, лазерів та космічних польотів", - заявила глава ЄК.

Деталі

За словами політика, Росія має модернізувати свою економіку. Цього не вдасться зробити без технологій, у яких Євросоюз посідає провідну позицію у світі, вважає вона.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія розробила масштабний і комплексний пакет фінансових та економічних санкцій, до якого входять заходи щодо обмеження доступу до іноземного капіталу, а також експортного контролю технологічних товарів.

Додамо

Як стало відомо, Європейська комісія розробляє пакет санкцій проти РФ у разі нападу на Україну. Але виникає питання, як визначити "атаку" - чи достатньо кібер - і гібридних атак для запуску.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що жоден із варіантів реагування на можливе вторгнення Росії в Україну не відкидають, зокрема від'єднання РФ від міжнародної міжбанківської системи передавання інформації та здійснення платежів SWIFT та санкції проти газопроводу "Північний потік - 2".

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія поставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії.

Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

Українські Національні Новини

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