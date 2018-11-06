В Раду на отчет пригласили руководство МВД, Генпрокуратуры и СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Верховная Рада пригласила сегодня на планарное заседание руководство МВД, СБУ и ГПУ для отчета о состоянии расследования нападений на гражданских активистов на фоне смерти облитой кислотой херсонской активистки Екатерины Гандзюк, передает УНН.
За соответствующее решение проголосовали 222 народных депутатов.
Силовиков пригласили для отчета на 12:30.
О смерти общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк в больнице, где она находилась в течение последних месяцев с многочисленными ожогами кожи после нападения, стало известно 4 ноября. 31 июля неизвестные облили ее кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Гандзюк перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы.
После смерти Гандзюк дело нападения на нее с кислотой переквалифицировали на убийство.