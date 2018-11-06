У Раду на звіт запросили керівництво МВС, Генпрокуратури та СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Верховна Рада запросила сьогодні на планарне засідання керівництво МВС, СБУ та ГПУ для звіту щодо стану розслідування нападів на громадських активістів на фоні смерті облитої кислотою херсонської активістки Катерини Гандзюк, передає УНН.
За відповідне рішення проголосували 222 народних депутатів.
Силовиків запросили для звіту на 12:30.
Про смерть громадської активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців із численними опіками шкіри після нападу, стало відомо 4 листопада. 31 липня невідомі облили її кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Гандзюк перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми.
Після смерті Гандзюк справу нападу на неї з кислотою перекваліфікували на вбивство.