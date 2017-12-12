В Раду на этой неделе внесут законопроект об изменениях в работе НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Вскоре в парламент будет внесен законопроект об изменениях в закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире “Свободы слова”, передает УНН.
“... моя жена, народный депутат Луценко внесет все необходимые изменения, чтобы прекратить эту дискуссию, если этого не смогли сделать те 10 депутатов, которые пикетируют мой дом”, — заявил Генпрокурор.
Также Луценко уточнил, что изменения будут внесены уже до конца недели.
Кроме того, Генпрокурор обвинил директора НАБУ Артема Сытника в незаконном снятии информации почти 100 абонентов мобильной связи, хотя разрешение суда позволяло снятие информации с 17 человек.
Напомним, Генеральная прокуратура возбудила дело после заявления об уголовном правонарушении работников Национального антикоррупционного бюро, которые проводили обыски в здании Минюста.