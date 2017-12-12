В Раду на этой неделе внесут законопроект об изменениях в работе НАБУ

“... моя жена, народный депутат Луценко внесет все необходимые изменения, чтобы прекратить эту дискуссию, если этого не смогли сделать те 10 депутатов, которые пикетируют мой дом”, — заявил Генпрокурор.

Также Луценко уточнил, что изменения будут внесены уже до конца недели.

Кроме того, Генпрокурор обвинил директора НАБУ Артема Сытника в незаконном снятии информации почти 100 абонентов мобильной связи, хотя разрешение суда позволяло снятие информации с 17 человек.

Напомним, Генеральная прокуратура возбудила дело после заявления об уголовном правонарушении работников Национального антикоррупционного бюро, которые проводили обыски в здании Минюста.