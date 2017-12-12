У Раду цього тижня внесуть законопроект про зміни в роботі НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Незабаром в парламент буде внесено законопроект про зміни до закону про Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Про це в понеділок, 11 грудня, повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі “Свободи слова”, передає УНН.
“...моя дружина, народний депутат Луценко (Ірина - ред.), внесе всі необхідні зміни, щоб припинити цю дискусію, якщо цього не змогли зробити ті 10 депутатів, які пікетують мій будинок”, — заявив Генпрокурор.
Також Луценко уточнив, що зміни будуть внесені вже до кінця тижня.
Окрім того, Генпрокурор звинуватив директора НАБУ Артема Ситника у незаконному знятті інформації майже зі 100 абонентів мобільного зв'язку, хоча дозвіл суду дозволяв зняття інформації з 17 людей.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура порушила справу після заяви про кримінальне правопорушення працівників Національного антикорупційного бюро, які проводили обшуки в будівлі Мін’юсту.