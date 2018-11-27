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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103292 просмотра

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8 марта, 10:25 • 108823 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 134729 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145394 просмотра

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У радикала Рыбалки слова снова разошлись с делом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Накануне голосования за введение военного положения радикал Сергей Рыбалка сообщил о том, что 99% избирателей против такого решения. Вместе с тем и он лично, и практически вся фракция РПЛ поддержали введение ВП, передает УНН.

Так, накануне голосования за законопроект № 9338 народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка поделился с пользователями соцсети Facebook видеообращением. В нем радикал рассказал, что около 99% украинцев выступают против введения военного положения.

“Фракция РПЛ и наш лидер сегодня пошли в народ, и мы спрашивали одно — поддерживает ли он военное положение. Я вам могу сказать, что 99% сказали, что они не поддерживают введение военного положения”, — заявил Рыбалка.

После фракция РПЛ большинством голосов поддержала документ. Среди голосовавших за введение военного положения есть фамилия Рыбалки.

Как писал УНН, Рыбалка публично критикует экспорт украинских дров в ЕС, однако сам же голосовал за соответствующий законопроект, который предусматривает безнаказанный вывоз леса кругляка из Украины под видом дров.

Украинские Национальные Новости

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