У радикала Рибалки слова знову розійшлися з ділом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Напередодні голосування за введення воєнного стану радикал Сергій Рибалка повідомив про те, що 99% виборців проти такого рішення. Разом з тим і він особисто, і практично вся фракція РПЛ підтримали запровадження ВП, передає УНН.
Так, напередодні голосування за законопроект №9338 народний депутат від РПЛ Сергій Рибалка поділився із користувачами соцмережі Facebook відеозверненням. У ньому радикал розповів, що близько 99% українців виступають проти введення військового стану.
“Фракція РПЛ і наш лідер сьогодні пішли в народ, і ми питали єдине — чи підтримує він військовий стан. Я вам можу сказати, що 99% сказали, що вони не підтримують введення військового стану”, — заявив Рибалка.
Опісля фракція РПЛ більшістю голосів підтримала документ. Серед тих, хто голосував за введення військового стану, є прізвище Рибалки.
Як писав УНН, Рибалка публічно критикує експорт українських дров в ЄС, проте сам же голосував за відповідний законопроект, який передбачає безкарне вивезення лісу кругляку з України під виглядом дров.