У радикала Рибалки слова знову розійшлися з ділом

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Напередодні голосування за введення воєнного стану радикал Сергій Рибалка повідомив про те, що 99% виборців проти такого рішення. Разом з тим і він особисто, і практично вся фракція РПЛ підтримали запровадження ВП, передає УНН.