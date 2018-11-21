Рибалка критикує експортерів українських дров, яким сам же відкрив кордони

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. З порту міста Рені, що на Одещині, під виглядом дров за кордон відправляють ліс-кругляк. Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат України, голова Дніпропетровської обласної організації РПЛ Сергій Рибалка, передає УНН.

“Члени нашої команди — Андрій Лозовий, Ігор Мосійчук та Дмитро Лінько — в порту міста Рені викрили, як під виглядом дров відправляють ліс-кругляк. Адміністрація порту втекла. Колеги викликали поліцію і змусили зафіксувати всі факти”, — написав радикал.

Він додав, що РПЛ наполягала на виключенні із закону (№5495) положення, яке дозволяло експорт дров.

“Але Президент наполіг, щоб залишити цю корупційну можливість”, — написав Рибалка.

Разом з тим, депутат чомусь не уточнив, що сам особисто проголосував за законопроект, запронований Президентом, який власне і передбачає можливість експорту дров за кордон.

Більше того, за цей документ (№5495) фракція Радикальної партії проголосувала майже у повному складі, чим власне підписалася під “дозволом” вивозити з України ліс-кругляк.

Нагадаємо, згідно з рейтингом порталу “Слово і діло,” Рибалка вийшов в лідери банківського комітету за кількістю невиконаних обіцянок.

Крім того, законопроекти зазначеного політика, експерти часто критикують саме за популізм.

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