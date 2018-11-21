Рибалка критикує експортерів українських дров, яким сам же відкрив кордони

КИЇВ. 21 листопада. УНН. З порту міста Рені, що на Одещині, під виглядом дров за кордон відправляють ліс-кругляк. Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат України, голова Дніпропетровської обласної організації РПЛ Сергій Рибалка, передає УНН.