Рибалка критикує експортерів українських дров, яким сам же відкрив кордони
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. З порту міста Рені, що на Одещині, під виглядом дров за кордон відправляють ліс-кругляк. Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат України, голова Дніпропетровської обласної організації РПЛ Сергій Рибалка, передає УНН.
“Члени нашої команди — Андрій Лозовий, Ігор Мосійчук та Дмитро Лінько — в порту міста Рені викрили, як під виглядом дров відправляють ліс-кругляк. Адміністрація порту втекла. Колеги викликали поліцію і змусили зафіксувати всі факти”, — написав радикал.
Він додав, що РПЛ наполягала на виключенні із закону (№5495) положення, яке дозволяло експорт дров.
“Але Президент наполіг, щоб залишити цю корупційну можливість”, — написав Рибалка.
Разом з тим, депутат чомусь не уточнив, що сам особисто проголосував за законопроект, запронований Президентом, який власне і передбачає можливість експорту дров за кордон.
Більше того, за цей документ (№5495) фракція Радикальної партії проголосувала майже у повному складі, чим власне підписалася під “дозволом” вивозити з України ліс-кругляк.
Нагадаємо, згідно з рейтингом порталу “Слово і діло,” Рибалка вийшов в лідери банківського комітету за кількістю невиконаних обіцянок.
Крім того, законопроекти зазначеного політика, експерти часто критикують саме за популізм.