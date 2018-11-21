Рыбалка критикует экспортеров украинских дров, которым сам же открыл границы

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Из порта города Рени, что в Одесской области, под видом дров за границу отправляют лес-кругляк. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, председатель Днепропетровской областной организации РПЛ Сергей Рыбак, передает УНН.

"Члены нашей команды - Андрей Лозовой, Игорь Мосийчук и Дмитрий Линько - в порту города Рени разоблачили, как под видом дров отправляют лес-кругляк. Администрация порта убежала. Коллеги вызвали полицию и заставили зафиксировать все факты ", - написал радикал.

Он добавил, что РПЛ настаивала на исключении из закона (№5495) положение, которое позволяло экспорт дров.

"Но Президент настоял, чтобы оставить эту коррупционную возможность", - написал Рыбак.

Вместе с тем, депутат почему-то не уточнил, что сам лично проголосовал за законопроект, запронований Президентом, который собственно и предусматривает возможность экспорта дров за границу.

Более того, за этот документ (№5495) фракция Радикальной партии проголосовала почти в полном составе, чем собственно подписалась под "разрешением" вывозить из Украины лес-кругляк.

Напомним, согласно рейтингу портала "Слово и дело," Рыбалка вышел в лидеры банковского комитета по количеству невыполненных обещаний .

Кроме того, законопроекты указанного политика, эксперты часто критикуют именно за популизм .

Украинские Национальные Новости

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