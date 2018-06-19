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Эксперт об очередном законопроекте Рыбалки: пустой и популистский документ

Эксперт об очередном законопроекте Рыбалки: пустой и популистский документ

Киев  •  УНН

 • 8499 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Законопроект о внесении изменений в УКУ об усилении ответственности за фальсификацию лекарственных средств соавторства народного депутата Сергея Рыбалки является недалеким, бесперспективным и исключительно популистским документом. Такое мнение в комментарии УНН высказал руководитель Государственного фармакологического центра Минздрава Виктор Чумак.

“Традиционно перед каждыми выборами та или иная партия делает такие глупости, которые потом годами мы не можем разгрести. И этот законопроект (№ 8467 — ред.) — яркий пример предвыборного популизма. Проект Закона является бессмысленным, так как изменения, предлагаемые этим документом, уже узаконены. В свое время „Партия регионов“ на законодательном уровне усилила ответственность за фальсификацию лекарственных средств и за нарушение правил вывода и регистрации препарата на рынок. И сегодня из 100 открытых уголовных дел за фальсификацию лекарственных средств только в 2% судами доказана виновность фальсификатора.

Дело в том, что нашим действующим законодательством само определение понятия „фальсификата“ является неудачным. В соответствии с законодательством Украины, фальсифицированный товар — это подделка. Что касается лекарственных средств — это ложная информация, сознательно указанная на упаковке товара. Подозреваемые по делам о фальсификации товара, придя в суд, сообщают, что данное лекарственное средство — это их личный продукт, это не подделка, а просто ошибка в надписи. И все — дела лопаются, как мыльные пузыри. Поэтому лучше проработать законодательство в части определения понятия „фальсификата“, чем сидеть и писать бессмысленные документы”, — пояснил Чумак.

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На украинском рынке лекарственных средств есть фальсифицированные препараты. Но процент незначителен, убежден эксперт.

“В Украине, как правило, подделывают то, что рекламируют. Хотя действующее законодательство и запрещает рекламу лекарственных средств, но это мало кого волнует. Еще одна проблема — контроль продавцов за покупателями в части применения приобретенного препарата. В той же аптеке потребителя должны спрашивать — зачем он покупает лекарства, должны объяснять, как нужно применять препарат. У нас это не делается и украинцы, под влиянием лживой рекламы, применяют лекарства не по назначению. И когда нет обещанного рекламой эффекта, мы делаем выводы — это фальсификат”, — пояснил Чумак.

Более того, фальсифицировать лекарства в Украине не выгодно, добавил руководитель Госфармкомцентра Минздрава.

“Что касается фальсификата, то его много среди тех лекарственных средств, которые возмещают. К примеру, в тех же США действует большое количество страховых компаний. Названия и количество препаратов, которые возмещают страховщики, не являются секретной информацией. И там есть ориентир, что подделывать. У нас такого ориентира нет. Подделаю я какой-то препарат, кому я его продам? То есть возможности свободно реализовать фальсификат в Украине нет. Поэтому радикалы „не там копают“, создавая такие проекты ЗУ (№ 8467 — ред.)”, — резюмировал эксперт.

Напомним, накануне нардеп Рыбалка на своей странице в Facebook сообщил о том, что он вместе с однопартийцами зарегистрировал в ВРУ законопроект о введении уголовной ответственности за фальсификацию лекарств и оборот фальсифицированных лекарств.

Также напомним, недавно законодатели отказались поддержать законопроект Рыбаки о кредитных союзах. Тогда специалисты отметили, что предложения политика (в случае принятия) могут спровоцировать массовые банкротства и уничтожения около 200 кредитных союзов.

Бессодержательной эксперты считают и законодательную инициативу Рыбалки о криптовалюте.

Аналогично бесполезным и коррупционным эксперты в свое время окрестили законопроект радикала о ломбардах.

Украинские Национальные Новости

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