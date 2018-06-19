Експерт про черговий законопроект Рибалки: порожній та популістичний документ

“Традиційно перед кожними виборами та чи інша партія робить такі дурниці, які потім роками ми не можемо розгребти. І цей законопроект (№ 8467 — ред.) — яскравий приклад передвиборчого популізму. Проект ЗУ є безглуздим, тому що зміни, пропоновані цим документом, уже узаконені. Свого часу „Партія регіонів“ на законодавчому рівні посилила відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів та за порушення правил виведення і реєстрації препарату на ринок. І сьогодні зі 100 відкритих карних справ за фальсифікацію лікарських засобів лише у 2% судами доведено винуватість фальсифікатора.

Річ у тім, що нашим чинним законодавством саме визначення поняття „фальсифікату“ є не вдалим. Відповідно до законодавства України, фальсифікований товар — це підробка. Що стосується лікарських засобів — це неправдива інформація, що свідомо зазначена на упаковці товару. Підозрювані у справах щодо фальсифікації товару, прийшовши до суду, повідомляють, що даний лікарський засіб — це їх особистий продукт, це не підробка, а просто помилка у написі. І все — справи лопаються, як мильні бульбашки. Тому краще пропрацювати законодавство в частині визначення поняття „фальсифікату“, аніж сидіти і писати безглузді документи”, — пояснив Чумак.

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На українському ринку лікарських засобів є фальсифіковані препарати. Але їх відсоток незначний, переконаний експерт.

“В Україні, як правило, підробляють те, що рекламують. Хоча чинне законодавство і забороняє рекламу лікарських засобів, та це мало кого хвилює. Іще одна проблема — контроль продавців за покупцями в частині застосування придбаного лікарського засобу. У тій же аптеці споживача повинні питати — навіщо він купує ліки, повинні пояснювати, як саме потрібно застосовувати препарат. У нас це не робиться і українці, під впливом брехливої реклами, застосовують ліки не за призначенням. І коли немає обіцяного рекламою ефекту, ми робимо висновки — це фальсифікат”, — пояснив Чумак.

Більше того, фальсифікувати ліки в Україні не вигідно, додав керівник Держфармкомцентру МОЗ.

“Що стосується фальсифікату, то його багато серед тих лікарських засобів, які відшкодовують. До прикладу, у тих же США діє велика кількість страхових компаній. Назви та кількість препаратів, які відшкодовують страховики, не є секретною інформацією. І там є орієнтир, що підробляти. У нас такого орієнтиру немає. Підроблю я якийсь препарат, кому я його продам? Тобто можливості вільно реалізувати фальсифікат в Україні немає. Тому, радикали „не там копають“, пишучи такі проекти ЗУ (№8467 — ред.)”, — резюмував експерт.

Нагадаємо, напередодні нардеп Рибалка на власній сторінці у Facebook повідомив про те, що він разом із однопартійцями зареєстрував у ВРУ законопроект про введення кримінальної відповідальності за фальсифікацію ліків та обіг фальсифікованих ліків.

Також нагадаємо, нещодавно законодавці відмовилися підтримати законопроект Рибалки про кредитні спілки. Тоді фахівці відзначили, що пропозиції політика (в разі прийняття) можуть спровокувати масові банкрутства та знищення близько 200 кредитних спілок.

Беззмістовною експерти вважають і законодавчу ініціативу Рибалки про криптовалюти.

Аналогічно марним і корупційним експерти свого часу охрестили законопроект радикала про ломбарди.