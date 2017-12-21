Рыбалка вышел в лидеры банковского комитета по количеству невыполненных обещаний

Согласно рейтингу, среди членов финансового комитета ВРУ С.Рыбалка первый по количеству невыполненных обещаний. В частности, с 32 данных обещаний он смог выполнить лишь шесть. Девять обещаний - в "процессе выполнения".

Стоит отметить, что вслед за С.Рыбалкой в рейтинге "популизма" идет член финансового комитета ВРУ Виктор Романюк. Он дал 13 обещаний, не выполнил из которых 9. То есть, С.Рыбалка опередил своего ближайшего конкурента по голословью в более чем два раза.

Отметим, что среди всех нардепов парламента в рейтинге безответственности С.Рыбалка занимает 21-е место.

Напомним, что Сергея Рыбалку недавно уволили с должности председателя банковского комитета ВРУ. Оценивая результаты его работы, заемщики проблемных банков заявили, что он "убил доверие к комитету" и не сделал ничего полезного для миллионов потребителей финансовых услуг.