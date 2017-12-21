Рибалка вийшов у лідери банківського комітету за кількістю невиконаних обіцянок
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Народний депутат Сергій Рибалка, який донедавна працював на посаді голови фінансового комітету Верховної Ради України, більше всіх обіцяв і менше всіх свої обіцянки виконував. Про це свідчить аналітика порталу “Слово і діло”, передає УНН.
Згідно з рейтингом, серед членів фінансового комітету ВРУ С.Рибалка перший за кількістю невиконаних обіцянок. Зокрема, із 32 даних обіцянок, він спромігся виконати лише шість. Дев'ять обіцянок - у “процесі виконання”.
Варто зазначити, що слідом за С.Рибалкою у рейтингу “популізму” йде член фінансового комітету ВРУ Віктор Романюк. Він дав 13 обіцянок, не виконав з яких 9. Тобто, С.Рибалка випередив свого найближчого конкурента по голослів’ю у більш ніж два рази.
Зазначимо, що серед усіх нардепів парламенту в рейтингу безвідповідальності С.Рибалка посідає 21 місце.
Нагадаємо, що Сергія Рибалку нещодавно звільнили з посади голови банківського комітету ВРУ. Оцінюючи результати його роботи, позичальники проблемних банків заявили, що він “убив довіру до комітету” і не зробив нічого корисного для мільйонів споживачів фінансових послуг.