В Раде призвали пресекать антиукраинские выступления в сессионном зале

Как отмечается, Ю.Береза ​​подчеркнул, что "время представителей пятой колонны Кремля в Украине подходит к концу".

"Я знаю точно, что ваше время истекло, как бы вы не лаяли на украинское государство, как бы вы не пищали, а не злословили - украинское государство проживет без вас, потому что вы - вчерашний день, вы - последствия и "вырыжка" России", - отметил нардеп.

"Комментировать отбросов - это последнее дело, но не допускать выступления пророссийские, промосковские в этом зале - это наш долг. Поэтому я обращаюсь к руководству Верховной Рады - когда звучат выступления против Украины, их нужно прекращать", - заявил он.

Напомним, Генпрокурор Ю.Луценко рассказал подробности 28 обысков по подозрению в проведении антиукраинских акций.