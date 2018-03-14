В Раде призвали пресекать антиукраинские выступления в сессионном зале
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Руководство Верховной Рады должно принять меры, чтобы пресекать выступления депутатов в сессионном зале, если они носят антиукраинский характер. С таким предложением выступил народный депутат от НФ Юрий Береза, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Как отмечается, Ю.Береза подчеркнул, что "время представителей пятой колонны Кремля в Украине подходит к концу".
"Я знаю точно, что ваше время истекло, как бы вы не лаяли на украинское государство, как бы вы не пищали, а не злословили - украинское государство проживет без вас, потому что вы - вчерашний день, вы - последствия и "вырыжка" России", - отметил нардеп.
"Комментировать отбросов - это последнее дело, но не допускать выступления пророссийские, промосковские в этом зале - это наш долг. Поэтому я обращаюсь к руководству Верховной Рады - когда звучат выступления против Украины, их нужно прекращать", - заявил он.
Напомним, Генпрокурор Ю.Луценко рассказал подробности 28 обысков по подозрению в проведении антиукраинских акций.