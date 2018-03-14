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У Раді закликали присікати антиукраїнські виступи у сесійній залі

У Раді закликали присікати антиукраїнські виступи у сесійній залі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Керівництво Верховної Ради має вжити заходів, щоб присікати виступи депутатів у сесійній залі, якщо вони носять антиукраїнський характер. З такою пропозицією виступив народний депутат від НФ Юрій Береза, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.

Як зазначається, Ю.Береза наголосив, що "час представників п’ятої колони Кремля в Україні добігає кінця".

"Я знаю точно, що ваш час закінчився, як би ви не гавкали на українську державу, як би ви не пищали, не злословили – українська держава проживе без вас, тому що ви – вчорашній день, ви – наслідки й "вирижка" Росії", - зазначив нардеп.

"Коментувати покидьків - це остання справа, але не допускати виступи проросійські, промосковські в цій залі – це наш обов’язок. Тому я звертаюся до керівництва Верховної Ради – коли звучать виступи проти України, їх потрібно припиняти", – заявив він.

Нагадаємо, Генпрокурор Ю.Луценко розповів подробиці 28 обшуків за підозрою у проведенні антиукраїнських акцій.

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