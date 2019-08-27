В Раде определили руководящий состав комитета по правам человека

Так, в комитете занимают должности следующие народные депутаты:

— Председатель комитета — Дмитрий Лубинец от самовыдвиженцев;

— Первый заместитель председателя комитета — Александр Ткаченко, политическая партия “Слуга народа”;

— Заместители председателя комитета — Руслан Горбенко, Нелли Яковлева-политическая партия “Слуга народа”;

— Секретарь комитета — Рустем Умеров, политическая партия “Голос”.

Напомним, на заседании подготовительных депутатских подгрупп в Верховной Раде Украины сегодня озвучили предложение на голосование по составу комитета по вопросам экономического развития.