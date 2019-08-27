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У ВР озвучили керівний склад комітету з питань економічного розвитку

У ВР озвучили керівний склад комітету з питань економічного розвитку

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. На засіданні підготовчих депутатських підгруп у Верховній Раді України сьогодні озвучили пропозицію на голосування щодо складу комітету з питань економічного розвитку, пише кореспондент УНН.

Так, на керівні посади в комітет з питань бюджету озвучили наступних осіб:

— Голова комітету — Дмитро Наталуха, політична партія “Слуга народу”;

— Перший заступник голови комітету — Сергій Тарута, політична партія “Батьківщина”;

— Заступники голови комітету — Дмитро Кисилевський, Роксолана Підласа — політична партія “Слуга народу”;

— Секретар комітету — Ярослав Рущишин від політичної партії “Голос”.

Нагадаємо, на засіданні підготовчих депутатських підгруп у Верховній Раді України сьогодні була підтримана пропозиція щодо складу комітету з питань фінансів податкової та митної політики.

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