У Раді визначили керівний склад комітету з прав людини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. На засіданні підготовчих депутатських підгруп у Верховній Раді України сьогодні була підтримана пропозиція щодо складу комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях та Автономній Республіці Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, передає кореспондент УНН.
Так, в комітеті займають посади наступні народні депутати:
— Голова комітету — Дмитро Лубінець від самовисуванців;
— Перший заступник голови комітету — Олександр Ткаченко, політична партія “Слуга народу”;
— Заступники голови комітету — Руслан Горбенко, Неллі Яковлева -політична партія “Слуга народу”;
— Секретар комітету — Рустем Умєров політична партія “Голос”.
Нагадаємо, На засіданні підготовчих депутатських підгруп у Верховній Раді України сьогодні озвучили пропозицію на голосування щодо складу комітету з питань економічного розвитку.